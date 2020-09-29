Стали известны результаты вскрытия дочери Конкина

Вскрытие тела дочери актера Владимира Конкина Софии не подтвердило, что женщина погибла в результате несчастного случая. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, врачам не удалось установить точную причину гибели. «Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти», — указано в заключении патологоанатома. Эксперты отправили образцы биоматериала на дополнительные исследования.

Также не подтвердилась версия о том, что Конкина погибла, зайдя в бассейн в нетрезвом виде. «В этой трагедии слишком много странностей для несчастного случая, коим пытаются представить смерть дочери моего доверителя. Начиная с того, что как девушка, которая отлично плавала, не имела проблем со здоровьем, в бассейне глубиной 1,5 метра, в центре города, где обычно много посетителей, могла нахлебаться воды? И заканчивая тем, что София делала почти в полночь в бассейне с кипой документов?», — рассказала изданию представитель Владимира Конкина Юлия Нитченко.

28 сентября по факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным правоохранительных органов, 32-летняя София Конкина 22 сентября была доставлена в больницу из фитнес-центра с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Девушка скончалась из-за отказа почек, несмотря на оказанную медицинскую помощь.