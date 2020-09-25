Директор Конкина ответила на вопрос про алкоголь в крови погибшей дочери артиста

Директор Владимира Конкина Елена Переселени ответила на вопрос про алкоголь в крови погибшей дочери артиста. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Переселени заявила, что созванивалась с юристом. По ее словам, в крови Софии Конкиной, которая захлебнулась в бассейне, не нашли следов алкоголя.

Очевидцы, пытавшиеся помочь пришедшей в фитнес-клуб Конкиной, утверждали, что от женщины пахло спиртным. Они добавили, что ее также стошнило вином. Криминалисты сошлись во мнении, что София погибла в результате утопления. На ее теле не обнаружили следов насильственной смерти или травм.

О смерти Конкиной стало известно 24 сентября. Отмечалось, что она скончалась в реанимации из-за отказа почек.

Владимир Конкин снялся в таких лентах, как «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя». У 69-летнего актера всего трое детей — дочь София и сыновья-близнецы Ярослав и Святослав.