Появились новые подробности смерти дочери заслуженного артиста России Конкина

Появились новые подробности смерти младшей дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Криминалисты сошлись во мнении, что София погибла в результате утопления. На ее теле не обнаружили следов насильственной смерти или травм, свидетельствующих о том, что она прыгнула в бассейн с высоты.

Очевидцы, пытавшиеся помочь Конкиной, утверждают, что от женщины пахло спиртным. Позднее ее стошнило вином. При этом заключение о наличие алкоголя в крови пока не подготовлено.

О том, что София Конкина захлебнулась в бассейне, ранее сообщала ее племянница Дарья. «По его [работника финес-клуба] словам: Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию. Сразу после этого в 02:13 я написала дяде и родителям», — рассказала родственница.

О смерти Конкиной стало известно 24 сентября. Отмечалось, что она скончалась в реанимации из-за отказа почек.

Владимир Конкин снялся в таких лентах, как «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя». У 69-летнего актера всего трое детей — дочь София и сыновья-близнецы Ярослав и Святослав.