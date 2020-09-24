Умерла дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина

Умерла Софья Конкина, дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Девушка отправилась в бассейн два дня назад, но домой не вернулась. В среду, 23 сентября, родственникам позвонили из Боткинской больницы и сообщили, что Софья находится в реанимации.

Врачи боролись за жизнь Конкиной, но в ночь на 24 сентября ей стало хуже и она скончалась от отказа почек. Обстоятельствами гибели дочери известного актера занялись сотрудники полиции. По информации Telegram-канала, они «не исключают и криминальный характер смерти».

Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наиболее известен по ролям в лентах «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя». У 69-летнего актера всего трое детей — дочь Софья и сыновья-близнецы Ярослав и Святослав.