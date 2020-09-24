Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский. Информацию об этом разместили на его странице в Facebook.

Войнаровский скончался в четверг, 24 сентября. Причина смерти певца неизвестна.

Вячеслав Войнаровский родился 8 февраля 1946 года. Его родителями были популярные в 1950-1980-е годы советские артисты оперетты, Игорь Войнаровский и Нина Симонова. После окончания ГИТИСа Вячеслав пел на сцене Саратовского областного театра оперетты.

В начале 1970-х Войнаровский перебрался в Москву и устроился в Московский музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Исполнял партии Труффальдино в опере «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева, Трике в «Евгении Онегине» Петра Чайковского и Господина де Боссе в «Войне и мире» Сергея Прокофьева.

В 1999 году Вячеславу Войнаровскому присвоили звание народного артиста Российской Федерации. В 2003-2013 годах он участвовал в съемках передачи «Кривое зеркало», в 2014-2016 — «Петросян-Шоу».