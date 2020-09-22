Умер оператор фильмов «Таксист» и «Бешеный бык»

Умер Майкл Чэпмен, оператор фильмов «Таксист» и «Бешеный бык». Об этом на своей странице в Facebook сообщила его супруга, сценарист и режиссер Эми Холден Джонс.

Чэпмеп скончался в воскресенье, 20 сентября, в возрасте 84 лет. Причина смерти оператора — сердечная недостаточность.

Майкл Чэпмен родился 21 ноября 1935 года в Бостоне. В середине 1960-х начал карьеру в кино в качестве ассистента на съемках фильма «Кто убил плюшевого медведя» Джозефа Кейтса. Первой работой в качестве оператора для Чэпмена стала лента «Последний наряд» Хэла Эшби.

Чэпмен наиболее известен как оператор знаковых фильмов Мартина Скорсезе — «Таксист», «Последний вальс» и «Бешеный бык». Дважды номинировался на премию «Оскар» за лучшую операторскую работу — в ленте «Бешеный бык» Скорсезе и картине «Беглец» Эндрю Дэвиса. Был оператором таких фильмов как «Охотники за привидениями 2», «Детсадовский полицейский», «Космический джем» и «Первобытный страх».