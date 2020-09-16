Актер сериала «Токийская Джульетта» умер в 36 лет

Тайваньский актер и певец Алиен Хуан умер в 36 лет. Об этом сообщает издание Variety.

Тело звезды сериала «Токийская Джульетта» обнаружили утром 16 сентября. Причина смерти в данный момент не установлена, однако местные СМИ рассказали о множестве деталей, которые предстоит изучить полиции.

Так, отмечается, что на момент смерти Хуан был одет в топ, однако на нем не было нижнего белья. Рядом с телом на полу были следы крови. Артист лежал в коридоре около ванной комнаты, где была наполнена ванна. Следов наркотиков или алкоголя на месте случившегося не обнаружили.

Записи с камеры наблюдения показали, что Хуан вернулся домой вечером 15 сентября и больше не покидал жилье. Отец артиста приехал поздно вечером и обнаружил, что сын неподвижно лежит на полу.

Алиен Хуан был участником таких музыкальных групп, как HC3 и Cosmo. Кроме того, он снимался в фильмах «Гатао», «Все из-за любви», «Вперед, сумасшедший гангстер!» и «Уже знаменита».

За последние сутки Хуан стал третьей знаменитостью, скончавшейся в возрасте 36 лет. Ранее сообщалось, что японская актриса Сэй Асина покончила с собой. Корейская актриса О Ин-хе умерла в больнице от остановки сердца. В полиции считают, что она тоже совершила суицид.