Японская актриса из фильма «Шелк» совершила самоубийство в 36 лет

Японская актриса Сэй Асина (настоящее имя — Игараси Ая) из фильма «Шелк» покончила с собой. Об этом сообщает Variety.

Полиция Токио и агент актрисы подтвердили, что девушка совершила самоубийство в своей квартире. Асине было 36 лет.

Тело Сэй обнаружил ее брат. Он переживал, что сестра не отвечает на сообщения и звонки, поэтому решил приехать к ней в квартиру. Никакой предсмертной записки девушка не оставила.

Сэй Асина родилась 22 ноября 1983 года. Переехав в Токио, будучи подростком, девушка начала карьеру модели. Ее дебют на экране состоялся в 2003 году, когда она снялась в телесериале «Вставай!!». Наибольшую известность Сэй принесла одна из главных ролей в фильме Франсуа Жирара «Шелк», адаптации одноименного романа итальянского писателя Алессандро Барикко. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Торонто в 2007 году.

