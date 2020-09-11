Умер сыгравший в «Чудаках» и «Американской истории ужасов» карлик-рестлер

Американский актер-карлик Стиви Ли умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает The Independent в четверг, 11 сентября.

Семья артиста заявила, что его смерть стала неожиданностью для родственников. Он скончался в своем доме 9 сентября.

Ли снялся в фильме «Чудаки в 3D», сериале «Американская история ужасов» и появился в эпизодических ролях в картинах «Оз: Великий и Ужасный», «Бэйб» и «Американский пирог: Голая миля». Он также выступал в качестве рестлера под псевдонимом «Кукла психо-гном».

Накануне стало известно о смерти актрисы Дайаны Ригг, известной по роли Оленны Тирелл в фэнтезийном сериале «Игра престолов» и по роли девушки Бонда в ленте «На секретной службе ее Величества». Британской артистке было 82 года.

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