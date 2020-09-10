Умерла актриса из «Игры престолов» и «Мстителей»

Актриса Дайана Ригг, сыгравшая роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов», скончалась. Об этом сообщает BBC News в четверг, 10 сентября.

Артистке было 82 года. Отмечается, что она скончалась ранним утром в своем доме. Причина смерти не уточняется.

Ригг также сыграла одну из главных ролей в британском сериале «Мстители», выходившем в 1960-е, и появилась в эпизоде «Доктора Кто». В фильмографии актрисы такие картины, как «Разрисованная вуаль», «Альпийская сказка», «Больница», «Зло под солнцем» и «Дыши ради нас». Помимо этого, Ригг снялась в шестом фильме бондианы «На секретной службе ее Величества», став единственной в истории девушкой Бонда, на которой агент 007 женился.

5 сентября стало известно о смерти бельгийской актрисы и певицы Анни Корди. Ей было 92 года.