Звезда корейских фильмов О Ин-хе покончила с собой в 36 лет

Корейская актриса О Ин-хе покончила с собой. Об этом сообщает издание Variety.

Уточняется, что звезда скончалась в больнице от остановки сердца. Незадолго до этого подруга нашла артистку без сознания в своем доме в Инчхоне. Полиция выясняет обстоятельства случившегося и предполагает, что знаменитость могла совершить самоубийство.

«Нет причин подозревать убийство, и нет никаких признаков вторжения в дом госпожи О. Похоже, она сделала свой выбор», — заявил представитель полиции. Он добавил, что актриса страдала от депрессии.

О Ин-хе прославилась благодаря таким фильмам и сериалам, как «Семейное проклятье», «Не дыша», «Ветеринар», «Еда, разговор, трах», «Поездка с корейскими мастерами» и «Такси желаний». У знаменитости также был свой канал на YouTube, где она рассказывала о моде и красоте.

Ранее в среду стало известно, что 36-летняя японская актриса Сэй Асина совершила самоубийство в своей квартире. Никакой предсмертной записки артистка не оставила.