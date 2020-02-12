Корейская актриса из сериала «Гоблин» умерла в 24 года

Корейская актриса Го Су Юнг умерла в 24 года. Об этом сообщает портал Soompi.

Артистка из сериала «Гоблин» скончалась из-за болезни. Не указывается, с каким именно недугом боролась знаменитость.

Ее смерть подтвердили в актерском агентстве Story J Company. «Мы навсегда запомним актрису Го Су Юнг, чья яркая улыбка сияла на весь мир. Покойся с миром», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что похороны состоялись 9 февраля, однако информация о смерти звезды была обнародована только сейчас.

Го Су Юнг родилась 24 апреля 1995 года. Помимо сериала «Гоблин», она также прославилась благодаря шоу «Лжесвидетельство Соломона». Кроме того, актриса появлялась в клипе популярной группы BTS на песню With Seoul.

Это уже четвертый случай смерти молодой южнокорейской звезды за последние полгода. В декабре 27-летнего актера Чха Ин-ха нашли мертвым дома. В октябре 25-летняя кей-поп-исполнительница Солли покончила с собой. В ноябре скончалась 28-летняя певица и актриса Гу Хара.