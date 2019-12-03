27-летнего южнокорейского актера нашли мертвым дома

Южнокорейский актер Чха Ин-ха скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщает Soompi во вторник, 3 декабря.

Тело артиста обнаружили у него дома. Причина смерти пока не уточняется.

Южнокорейское агентство по поиску талантов Fantagio, работавшее с актером, выпустило официальное заявление в связи со случившимся. «Нас переполняет горе из-за этой новости, в которую невозможно поверить. Мы искренне просим не распространять слухи, чтобы его семья, которая испытывает самую большую печаль, мирно попрощалась с ним», — говорится в обращении компании.

Чха Ин-ха родился 15 июля 1992 года в городе Коян. Он начал сниматься в кино в 2017-м. Актер появлялся в сериалах «Ты тоже человек?», «Температура любви», «Вок любви» и «Приберись получше».

Это уже третий случай смерти молодой южнокорейской звезды за последние три месяца. В октябре 25-летняя кей-поп-исполнительница Солли покончила с собой. В ноябре скончалась 28-летняя певица и актриса Гу Хара. Точная причина смерти пока не установлена, однако в полиции рассказали, что нашли в доме артистки «пессимистичную записку».