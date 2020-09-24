Умерла звездная певица послевоенной Франции Жюльетт Греко

Умерла Жюльетт Греко, звездная певица послевоенной Франции. Об этом сообщает агентство AFP.

Греко скончалась в среду, 23 сентября, в своем доме на юге Франции. Певице было 93 года.

«Жюльетт Греко умерла в эту среду в окружении своей семьи. Ее жизнь была необыкновенной. До 89 лет она заставляла французские песни сиять», — привело агентство заявление семьи певицы. Причины ее смерти не уточнялись.

Жюльетт Греко родилась 7 февраля 1927 года в Монпелье, Франция. Ее мать была француженкой, а отец — уроженцем Корсики. Во время Второй мировой войны Жюльетт вступила в Сопротивление вместе с матерью. В середине 1940-х переехала в Париж и начала петь в различных кафе Сан-Жермена, куда приходили представители местной богемы.

Расцвет карьеры Греко пришелся на послевоенный период. Певица известна исполнением таких хитов, как Si Tu T'imagines, Parlez-moi d`Amour и Je Suis Comme Je Suis. В 1954 году за его песню Je hais les Dimanches получила Гран-при французского общества авторов, композиторов и музыкальных издателей (SACEM).

Жюльетт также снималась в кино. Среди ее работ — роли в таких фильмах, как «Орфей», «Хижина дяди Тома», «Любовь у моря», «Лили, полюби меня» и «Ночь генералов».