Умер один из основателей группы The Four Seasons

Умер Томми ДеВито, гитарист и один из основателей группы The Four Seasons. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг, актер Альфред Ниттоли со ссылкой на дочь Томми.

ДеВито скончался в понедельник, 21 сентября, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Музыканту было 92 года.

Томми ДеВито родился 19 июня 1928 года в Бельвилле, штат Нью-Джерси. Был самым младшим из девяти детей в итало-американской семье. В восемь лет Томми научился играть на гитаре старшего брата, слушая музыку кантри по радио. Музыкальную карьеру начал в 1960-х, когда с братом Ником ДеВито и Хэнком Маевски организовал группу The Variety Trio.

Позже к коллективу присоединился певец Фрэнсис Кастеллуччо, и название поменялось сначала на The Four Lovers, а впоследствии на The Four Seasons. Дебютный сингл группы You're the Apple of My Eye, вышедший в 1956 году, попал в чарт Billboard Hot 100. Среди хитов коллектива такие композиции, как Big Girls Don’t Cry, Sherry и Walk Like a Man.