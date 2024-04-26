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23:43, 26 апреля 2024Мир

МИД Турции подтвердил перенос визита Эрдогана в США

МИД Турции: визит Эрдогана в США перенесен из-за несостыковки в графиках
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Ahmad Al-Rubaye / Reuters

Министерство иностранных дел Турции подтвердило перенос визита президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в США. Об этом заявил официальный представитель ведомства Онджю Кечели, пишет РИА Новости.

По его словам, запланированный на 9 мая визит турецкого лидера в Соединенных Штаты был перенесен на более поздний срок из-за несостыковки в графиках. Он добавил, что диалог на высоком уровне между странами будет продолжен.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Эрдоган отменил визит в США 9 мая. По словам собеседника агентства, Анкара в ближайшее время объявит новую дату официального визита турецкого лидера.

В начале апреля глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Эрдоган во время визита в США планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом риски из-за конфликта на Украине.

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      Марина Совина
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