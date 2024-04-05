Эрдоган решил обсудить с Байденом риски из-за конфликта на Украине

Глава МИД Турции Фидан: Эрдоган обсудит с Байденом риски из-за Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в США в мае обсудит с американским лидером Джо Байденом риски из-за конфликта на Украине. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, сообщает агентство Anadolu.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, повестка дня переговоров глав государств будет включать в себя широкий круг вопросов, особенно двусторонние и региональные отношения. Он подчеркнул, что Эрдоган уделит особое внимание ситуации в секторе Газа и конфликту на Украине.

«Эти две войны касаются нашего региона. В то же время они вызывают глобальные линии разлома, и есть другие зоны риска, которые они вызовут. Наш президент будет продолжать привлекать к ним внимание и подчеркивать нашу чувствительность к этим вопросам», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что президент Турции 9 мая посетит США, где встретится с американским коллегой. Данный визит станет первым приездом Эрдогана в США за время президентства Байдена.