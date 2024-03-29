Эрдоган 9 мая впервые встретится с Байденом в США

Reuters: президент Турции Эрдоган 9 мая впервые встретится с Байденом в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 мая посетит США, где встретится с американским коллегой Джо Байденом. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя турецкой службы безопасности.

«Кроме того, глава турецкого разведывательного управления MIT Ибрагим Калин встретится в пятницу с членами Палаты представителей США, чтобы обсудить запланированный визит Эрдогана и другие двусторонние вопросы», — приводит слова службы издание.

Как отмечают авторы материала, данный визит станет первым приездом Эрдогана в США за время президентства Байдена.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что четких сроков визита российского лидера Владимира Путина в Турцию пока нет. Сроки поездки будут оперативно согласованы по дипломатическим каналам.