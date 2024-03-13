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12:45, 13 марта 2024Мир

Песков рассказал о сроках визита Путина в Турцию

Песков: четких сроков визита Путина в Турцию нет, будут оперативно согласованы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Четких сроков визита президента России Владимира Путина в Турцию пока нет, они будут оперативно согласованы по дипломатическим каналам. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Визит давно готовится. Мы тоже ждем этого визита — это важно. Мы ждем этих контактов на высшем уровне российско-турецких отношений. Очень много тем актуальных: прежде всего, наши двусторонние отношения, торгово-экономические отношения», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал 31 марта ожидаемой датой визита своего российского коллеги. Он выразил надежду, что Путин приедет в Турцию после выборов президента России. Политик подчеркнул, что Анкара продолжает диалог с соседями по Черному морю.

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      Семен Александров
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