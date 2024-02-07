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19:30, 7 февраля 2024Мир

Визит Путина в Турцию отложили

Запланированный на 12 февраля визит Владимира Путина в Турцию отложили

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Визит президента России Владимира Путина в Турцию, запланированный на 12 февраля, отложили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что сроки визита Путина в Турцию будут согласованы, а подготовка к его встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжается.

«Продолжаем подготовку к контактам на высшем уровне. Сроки будут согласовываться», — заявил он.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе планируемой встречи президента России с турецким коллегой стороны планируют обсудить ряд значимых политических и экономических вопросов. По его словам, лидеры дадут оценку ситуации в Сирии и секторе Газа, а также обсудят зерновую сделку с Украиной.

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      Семен Александров
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