В Турции назвали темы переговоров Путина с Эрдоганом

Глава МИД Турции Фидан: Эрдоган и Путин обсудят газовый вопрос и Сирию

В ходе планируемой встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом стороны планируют обсудить ряд значимых политических и экономических вопросов. Об этом в беседе с A Haber заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

По его словам, лидеры заострят внимание на вопросах поставок газа и строительстве атомной электростанции (АЭС) «Аккую». Кроме того, президенты дадут оценку ситуации в Сирии и секторе Газа. Еще одним пунктом станет зерновая сделка с Украиной.

1 февраля агентство Reuters выяснило, что визит Владимира Путина для переговоров с Эрдоганом состоится 12 февраля. Анонимный турецкий чиновник подтвердил информацию о визите и озвучил конкретную дату поездки. Отмечалось, что это станет первым визитом российского лидера в страну НАТО с 2020 года.

19 декабря 2023 года Эрдоган заявил о планах встретиться с российским коллегой с целью обсудить возобновление работы зернового коридора.