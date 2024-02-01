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10:46, 1 февраля 2024Мир

В Турции сообщили дату визита Путина в страну

Reuters: визит Путина в Турцию для переговоров с Эрдоганом состоится 12 февраля
СюжетВыборы в Турции

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Визит президента России Владимира Путина для переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится 12 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного турецкого чиновника.

Источник подтвердил информацию о визите Путина в Турцию и озвучил конкретную дату поездки. Отмечается, что это станет первым визитом Путина в страну НАТО с 2020 года.

23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поездка президента в Турцию состоится до президентских выборов в России, в отличие от визита в Северную Корею.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что Эрдоган может предложить Путину возобновить мирные переговоры по Украине. По его мнению, основой диалога станет прогресс, достигнутый в ходе стамбульского процесса.

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      Юрий Леонов
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