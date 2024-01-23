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15:52, 23 января 2024Мир

В Кремле назвали сроки визита Путина в КНДР

Песков опроверг планы визита Путина в КНДР до президентских выборов
СюжетВыборы в Турции

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Визит российского лидера Владимира Путина в КНДР не состоится до президентских выборов в России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Life.

Песков ответил на вопрос о графике визитов Путина, в частности, в Турцию и КНДР. По его информации, визит в Турцию может состояться до президентских выборов в России в марте этого года, в отличие от поездки в Северную Корею.

«Нет, это более перспективные планы. Исходим из того, что при согласовании графиков президент воспользуется этим предложением», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков прокомментировал видео Центрального разведывательного управления США с призывом к гражданам России к сотрудничеству с ведомством. Официальный представитель Кремля иронически посоветовал им публиковать видео во «ВКонтакте».

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      Юрий Леонов
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