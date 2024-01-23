Песков посоветовал ЦРУ публиковать видео во «ВКонтакте»

Песков о видео ЦРУ на русском: надо сказать им, что «ВКонтакте» у нас популярнее

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США допустило ошибку, опубликовав видеообращение на русском языке в соцсети X. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, пишет «Интерфакс».

Песков прокомментировал видео ЦРУ с призывом к гражданам России к сотрудничеству с ведомством и посоветовал им публиковать видео во «ВКонтакте». Он подчеркнул, что подобные обращения являются распространенной практикой рекрутирования сотрудников в других странах.

При этом пресс-секретарь президента иронически оценил выбор площадки для публикации. «Надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране "ВКонтакте" гораздо популярнее запрещенной Х и аудитория "ВКонтакте" гораздо больше», — сказал он.

22 января ЦРУ опубликовало видео с предложением о сотрудничестве гражданам России. Упор в видео делался на россиянах, якобы разочарованных в российской элите.

Ранее Песков прокомментировал отказ Польши от иска по катастрофе под Смоленском в 2010 году. По его мнению, это дает надежду на то, что здравый смысл возобладает.