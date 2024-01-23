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12:44, 23 января 2024Мир

Песков прокомментировал отказ Польши от иска по катастрофе под Смоленском

Песков: надеемся, что здравый смысл в Польше возобладает

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Отказ Польши от иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по катастрофе под Смоленском дает надежду на то, что здравый смысл возобладает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Ни для кого не секрет, мы всегда были против того, чтобы политизировать эту страшную аварию, которая унесла столько жизней. И хотелось бы, чтобы эта страница была перевернута. Надеемся, что так оно со временем и будет и что здравый смысл все-таки возобладает», — отметил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что российское руководство видело сообщения о решении польской стороны. Однако он подчеркнул необходимость подробно ознакомиться с официальной информацией от Варшавы.

22 января МИД Польши заявил об отмене решения предыдущих властей о сделке с юридической компанией Бена Эммерсона Emmerson Consulting International Ltd, которая должна была подготовить иск против России в ЕСПЧ. Таким образом, Варшава отозвала свой иск против России.

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      Максим Габриелян
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