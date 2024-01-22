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17:50, 22 января 2024Мир

Польша отказалась от иска против России из-за авиакатастрофы под Смоленском

МИД Польши: Варшава отказалась от иска из-за авиакатастрофы под Смоленском

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Варшава официально отказалась от иска против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы под Смоленском 2010 года. Об этом сообщает МИД Польши.

«Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау», — отмечается в заявлении ведомства.

Согласно соглашению, подписанному Рау, юридическая компания Бена Эммерсона Emmerson Consulting International Ltd должна была подготовить иск против России в ЕСПЧ.

15 декабря Министерство обороны Польши сообщило, что ликвидировало комиссию по расследованию крушения самолета бывшего президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Также членов комиссии обвинили в фальсификации фактов и растрате государственных средств.

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      Максим Габриелян
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