Польская комиссия год назад заподозрила Россию в подрыве самолета Качиньского. Теперь ее саму обвиняют в фальсификациях

Польша откажется от версий о вине РФ в крушении Ту-154, где погиб Качиньский

Министерство обороны Польши 15 декабря сообщило, что ликвидировало комиссию по расследованию крушения самолета бывшего президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Кроме того, ее членов обвинили в растратах, лжи и фальсификациях. Комиссия, созданная в 2016 году, ранее выдвигала обвинение в адрес России в подрыве самолета польского лидера, но теперь Варшава отказывается от претензий к Москве.

Новый министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш анонсировал анализ работы этой комиссии, а его заместитель Цезарь Томчик и вовсе назвал ее ликвидацию «прекращением бесполезной траты средств».

Комиссия тратила бюджетные деньги не по назначению и лгала

По словам Томчика, комиссия потратила сотни миллионов злотых на «деятельность, не имеющую ничего общего с расследованием катастрофы, но имеющую отношение к политике».

Это поистине исторический момент, когда польское государство наконец смотрит правде в глаза. Когда государство признает, что именно специалисты объясняют причины катастрофы, а не политики, мошенники и люди, которые используют ложь как инструмент своей работы Цезарь Томчик замминистра обороны Польши

Он также уточнил, что даже депутаты парламента не могли добиться от комиссии информации о ее деятельности. А глава канцелярии премьер-министра республики Дональда Туска Ян Грабец обвинил ее членов в подлоге экспертизы американских и европейских специалистов об авиакатастрофе.

Он намекнул, что комиссия потратила огромные деньги, но не оправдала эти траты и не нашла никаких новых подробностей по расследованию и причинам крушения борта.

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Польша откажется от версий о вине России в крушении

В 2022 году глава этой комиссии, на тот момент министр обороны Антоний Мацеревич завил, что крушение самолета Качиньского было подготовлено спецслужбами России. Он аннулировал отчет комиссии от 2011 года и заявил, что в ходе расследования эксперты обнаружили следы взрывчатки на обломках самолета. Также он исключил версию об ошибке пилотов, признававшуюся верной, и утверждал, что на записях черных ящиков якобы слышен взрыв незадолго до падения.

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Однако теперь Польша на официальном уровне отказывается от таких претензий. Новый министр внутренних дел Марчин Кервиньский указал, что рапорт Ежи Миллера (главы МВД Польши в 2011 году) подробно объяснил причины той катастрофы — «честным, комплексным и глубоким образом».

Катастрофа Ту-154 — польского «борта № 1» — произошла в апреле 2010 года под Смоленском. В самолете находились президент страны Лех Качиньский, его супруга и целый ряд высокопоставленных польских политиков и военных. Они летели на годовщину катынской трагедии — расстрела тысяч военнопленных поляков. Никто из 96 человек не выжил. Согласно итогам официального расследования, к катастрофе привели ошибки командира воздушного судна, 35-летнего капитана польских ВВС Аркадиуша Протясюка.