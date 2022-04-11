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Польша вновь обвинила Россию в авиакатастрофе самолета Качиньского

Комиссия по расследованию авиакатастрофы в Смоленске обвинила Россию в подрыве самолета

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава комитета по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой 10 апреля 2010 года погиб президент Польши Лех Качиньский, Антоний Мацыревич завил, что крушение самолета было подготовлено спецслужбами России. Об этом сообщает Radio Krakow.

Во время доклада Мацыревич аннулировал отчет комиссии от 29 июля 2011 года и заявил, что в ходе расследования эксперты обнаружили следы взрывчатки на обломках самолета. Он уточнил, что на многих компонентах были найдены элементы термобарического оружия и тротила, тем самым вновь обвинив российскую сторону в подготовке к подрыву правительственного борта.

Также глава комиссии исключил человеческий фактор в качестве причины трагедии. По его словам, на это указывают данные черных ящиков, которые были расшифрованы и обработаны. На конференции была представлена запись из кабины пилотов, на которой можно услышать якобы взрыв, который произошел незадолго до столкновения крыла польского самолета с поверхностью.

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В 2021 году замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обвинил Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолета Качиньского. В российском МИД ответили, что Москва предоставила доступ следователей к останкам самолета согласно международному праву, и поэтому эти обвинения были признаны несостоятельными.

В 2010 году президент Польши Лех Качиньский и его жена погибли в авиакатастрофе под Смоленском. Самолет Ту-154, в котором находился глава государства, разбился, все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве.

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Дмитрий Сотак
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