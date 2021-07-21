Захарова опровергла обвинения в удержании Россией обломков самолета Качиньского

Утверждения Польши о бессрочном удержании Россией обломков самолета Качиньского несостоятельны. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

В посте Захарова ответила заместителю министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, обвинившему Москву в «неуважении принципов цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Леха Качиньского.

«Что касается ссылок представителей Варшавы на международное право, с их точки зрения, якобы, не позволяющего России хранить вещественные доказательства на своей территории, обеспечивая при этом доступ к ним польским следователям, то они несостоятельны»

Захарова отметила, что польская сторона неоднократно ставилась в известность о процедуре возвращения вещественных доказательств. Пр этом, дипломат отметила, что в соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф Россия имеет право хранить у себя обломки воздушного судна до момента завершения следственных действий, которые в Росии все еще ведутся. Захарова также напомнила, что российская сторона неоднократно подтверждала готовность обеспечить польским следователям доступ к обломкам борта.

В то же время, по словам Захаровой, власти Польши до сих пор не ответили на запрос российской прокуратуры с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой.

В 2010 году бывший президент Польши Лех Качиньский и его жена погибли в авиакатастрофе под Смоленском. Самолет Ту-154, в котором находился глава государства, разбился, все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве.