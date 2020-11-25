Польша возмутилась запросом Москвы по расследованию дела о гибели Качиньского

МИД Польши назвало провокацией просьбу Москвы предоставить правовую помощь по делу о крушении самолета Ту-154М, на борту которого был польский президент Лех Качиньский, произошедшем в 2010 году под Смоленском. С таким заявлением выступил замглавы ведомства Шимон Шинковский вель Сенк, его цитирует РИА Новости.

«Россия не отвечает на резолюцию Совета Европы, призывающую к окончанию расследования и передаче обломков, которые принадлежат польскому государству. Она не отвечает на многие запросы польской прокуратуры, между тем она вдруг сама себе напоминает об этом расследовании и направляет запросы в Польшу», — возмутился замглавы МИД. По его словам, запрос России о предоставлении стенограммы телефонного разговора Качиньского и его брата — политическая игра.

Ранее российская сторона запросила Министерство юстиции Республики Польша предоставить новые сведения по делу, которые распространили польские СМИ. По данным местных журналистов, погибший президент Польши и его брат Ярослав Качиньский говорили по спутниковой связи во время полета незадолго до крушения самолета. Запись разговора, который затрагивает один из аспектов полета, имеется в материалах уголовного дела, расследуемого в Польше.

Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском произошла в 2010 году. На борту находились высокопоставленные польские чиновники, в том числе президент страны Лех Качиньский с женой. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве. О том, что причиной катастрофы стал взрыв, в Варшаве утверждают с 2016 года.

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