Москва запросила у Польши помощь в расследовании дела о гибели Качиньского

Генпрокуратура России направила в Польшу запрос о правовой помощи по делу о крушении самолета Ту-154М, на борту которого был польский президент Лех Качиньский, произошедшем в 2010 году под Смоленском. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Российская сторона просит Министерство юстиции Республики Польша предоставить новые сведения по делу, которые распространили польские СМИ. По данным местных журналистов, погибший президент Польши и его брат Ярослав Качиньский говорили по спутниковой связи во время полета незадолго до крушения самолета. Запись разговора, который затрагивает один из аспектов полета, имеется в материалах уголовного дела, расследуемого в Польше.

В Москве хотели бы изучить эту информацию, в связи с чем Генпрокуратура запросила фонограмму и стенограмму этого разговора братьев Качиньских.

Иванов отметил, что у российской стороны не остается сомнений относительно причин авиакатастрофы: у следствия имеются все данные, свидетельствующие об ошибках в действиях экипажа, продолжившего посадку в условиях плохой видимости, которые привели к крушению самолета.

Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском произошла в 2010 году. На борту находились высокопоставленные польские чиновники, в том числе президент страны Лех Качиньский с женой. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве. О том, что причиной катастрофы стал взрыв, в Варшаве утверждают с 2016 года.