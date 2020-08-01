В России прокомментировали новые детали крушения самолета Качиньского

Повторное расследование катастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, превратилось в бесконечный фантазийный процесс. Так прокомментировала новые данные, представленные польскими экспертами, официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Что хочется сказать по сути. Прочитайте расшифровку переговоров пилотов польского "борта номер 1". А если нервы действительно крепкие, лучше послушайте», — добавила Захарова.

Ранее новые детали авиакатастрофы прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, заявления о том, что причиной крушения самолета стал взрыв тротила, заложенный в воздушное судно во время ремонта в России, — попытка политизировать трагедию. Он назвал обвинения со стороны Польши в адрес России «чушью и торговлей русофобией в попытке заработать очки» в Евросоюзе и США.

Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском произошла в 2010 году. На борту находились высокопоставленные польские чиновники, в том числе президент страны Лех Качиньский с женой. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве. О том, что причиной катастрофы стал взрыв, в Варшаве утверждают с 2016 года.