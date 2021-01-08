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Польский суд отложил рассмотрение дела об аресте российских диспетчеров

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Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Суд Польши по варшавскому району Мокотув решил отложить до мая рассмотрение дела об аресте российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Среди фигурантов — Павел Плюснин, Виктор Рыженко и Николай Краснокутский. Заседания по делу Рыженко и Плюсина перенесли на 27 мая 2021 года. В суде указали, что дата заседания по делу третьего диспетчера пока не назначена.

Все заседания проводятся без участия фигурантов.

В сентябре 2020 года следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала ходатайство в районный суд об аресте трех российских диспетчеров, действия которых якобы умышленно привели к авиакатастрофе, а также же к большинству смертей.

Самолет Ту-154М разбился возле аэродрома Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. На борту находилась польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским. Погибли все находившиеся на борту 96 человек. По информации, Межгосударственного авиационного комитета (МАК), катастрофа случилась из-за действий экипажа, решившего посадить лайнер при неблагоприятных погодных условиях.

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