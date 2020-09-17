Медведев ответил на требование Польши выдать российских авиадиспетчеров

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook ответил властям Польши, которые потребовали арестовать трех авиадиспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.

«В очередной раз наблюдаем агрессивную русофобскую истерию в Польше», — написал Медведев. Говоря об обращении Генпрокуратуры Польши в суд с ходатайством об выдаче диспетчеров, политик отметил, что «ничего, кроме сожаления и возмущения, подобная активность вызвать не может».

Он подчеркнул, что причина катастрофы была установлена. «Уровень взаимодействия властей России и Польши (включая президентов и правительства двух стран) по этому делу был беспрецедентным. Хорошо помню этот период», — отметил политик.

Медведев напомнил, что в России «глубоко сочувствовали» трагедии Польши: «Мы ощущали и ответные эмоции поляков, включая настроения на похоронах президента Л. Качиньского, которые я посетил».

По словам Медведева, российско-польские отношения по вине Варшавы сейчас находятся на «отвратительном уровне, а польский истеблишмент прилагает максимум усилий, чтобы окончательно загнать эти отношения на самое дно».

«Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны. Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели — в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии», — подытожил Медведев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает планы Варшавы арестовать российских диспетчеров абсурдными.

10 апреля 2010 года польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. Самолет потерпел крушение возле аэродрома Смоленск-Северный. Все 96 человек погибли. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заключил, что трагедия случилась из-за решения экипажа посадить лайнер при неблагоприятных погодных условиях.

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