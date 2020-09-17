Кремль отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

В Кремле негативно относятся к инициативе Варшавы арестовать российских авиадиспетчеров, работавших во время крушения под Смоленском самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. О его реакции сообщает РИА Новости в четверг, 17 сентября.

Песков также уточнил журналистам, что не знает, обращалась ли Варшава в Генпрокуратуру России с запросом об аресте россиян.

Ранее в четверг стало известно, что Польша инициировала процедуру ареста российских диспетчеров, связанных с катастрофой Ту-154, в которой погиб Качиньский. Речь идет трех работниках аэропорта «Смоленск-Северный» — Павле П., Викторе Р. и Николае К.. Их обвиняют в умышленном провоцировании авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей.

Как объяснила пресс-секретарь польской генеральной прокуратуры Эва Бялик, в случае удовлетворения судом ходатайства генпрокуратуры диспетчеры будут объявлены в международный розыск.

По информации агентства «Интерфакс», Россия не будет выдать своих граждан иностранным государствам.

10 апреля 2010 года польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. Самолет разбился возле аэродрома Смоленск-Северный. Все 96 человек погибли. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заключил, что трагедия случилась из-за решения экипажа посадить лайнер при неблагоприятных погодных условиях.