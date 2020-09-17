Польша инициировала арест связанных с гибелью Качиньского российских диспетчеров

Польша инициировала процедуру ареста российских диспетчеров, связанных с катастрофой Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря польской генеральной прокуратуры Эву Бялик.

По ее словам, генпрокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте трех диспетчеров, которые в 2010 году работали в аэропорту «Смоленск-Северный». Бялик подчеркнула, что россиян обвиняют в умышленном провоцировании авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей. Отмечается, что в случае удовлетворения судом ходатайства диспетчеры будут объявлены в международный розыск с последующим требованием выдачи в Польшу.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что повторное расследование катастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, превратилось в бесконечный фантазийный процесс. Она посоветовала всем просто прочитать расшифровку переговоров пилотов польского «борта номер 1», а лучше послушать ее.

10 апреля 2010 года польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. Самолет разбился возле аэродрома Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришел к выводу, что катастрофа случилась из-за действий экипажа, решившего посадить лайнер при неблагоприятных погодных условиях.