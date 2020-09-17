Россия откажется выдать Польше связанных с гибелью Качиньского диспетчеров

Россия откажется выдать Польше диспетчеров, связанных с гибелью в катастрофе под Смоленском президента этой страны Леха Качиньского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что требования Варшавы — тупиковый путь, который не имеет никаких перспектив.

Ранее генпрокуратура Польши обратилась в суд с ходатайством об аресте трех диспетчеров, которые в 2010 году работали в аэропорту «Смоленск-Северный». Варшава обвиняет россиян в умышленном провоцировании авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей. Отмечается, что в случае удовлетворения судом ходатайства диспетчеры будут объявлены в международный розыск с последующим требованием выдачи в Польшу.

10 апреля 2010 года польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. Самолет разбился возле аэродрома Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришел к выводу, что катастрофа случилась из-за действий экипажа, решившего посадить лайнер при неблагоприятных погодных условиях.

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