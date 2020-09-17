Польша назвала имена связанных с гибелью Качиньского российских диспетчеров

Генпрокуратура Польши назвала имена авиадиспетчеров, связанных с гибелью в катастрофе под Смоленском польского президента Леха Качиньского в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Речь идет о диспетчерах Павле П., Викторе Р. и Николае К.», — приводит агентство слова официального представителя Генеральной прокуратуры Эвы Бялик. Отмечается, что все трое работали на аэродроме Смоленск-Северный во время авиакатастрофы.

Ранее генпрокуратура Польши обратилась в суд с ходатайством об аресте трех диспетчеров, которые в 2010 году работали в аэропорту Смоленск-Северный. Варшава обвиняет россиян в умышленном провоцировании авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей. Отмечается, что в случае удовлетворения судом ходатайства диспетчеры будут объявлены в международный розыск, и Польша потребует их выдачи.

Российская сторона уже отреагировала на происходящее: требования Варшавы назвали тупиковым путем, который ни к чему не приведет. В соответствии с Конституцией России, своих граждан Москва выдавать откажется.

10 апреля 2010 года польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. Самолет разбился возле аэродрома Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришел к выводу, что катастрофа случилась из-за действий экипажа, решившего посадить лайнер при неблагоприятных погодных условиях.