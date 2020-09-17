Россия сочла травлей планы Польши арестовать диспетчеров по делу Качиньского

Москва считает планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, связанных с гибелью в катастрофе под Смоленском польского президента Леха Качиньского в 2010 году, абсурдными. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге.

Она призвала власти Польши «прекратить спектакль» с расследованием происшествия и назвала травлей планы Варшавы арестовать россиян.

«Я хотела бы напомнить, что вот уже несколько лет в Польше настойчиво раскручивается конспирологическая версия трагического происшествия (...) с целью обвинить в случившемся российскую сторону», — заявила представитель МИД. Она напомнила, что причины катастрофы были определены еще в 2011 году. По мнению дипломата, польская сторона пытается «заработать на трагедии политические очки».

Ранее стало известно, что Польша инициировала процедуру ареста российских диспетчеров, связанных с катастрофой Ту-154, в которой погиб Качиньский. Речь идет о трех работниках аэропорта «Смоленск-Северный» — Павле П., Викторе Р. и Николае К. Их обвиняют в умышленном провоцировании авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей.

Как объяснила пресс-секретарь польской генеральной прокуратуры Эва Бялик, в случае удовлетворения судом ходатайства генпрокуратуры диспетчеры будут объявлены в международный розыск. По информации агентства «Интерфакс», Россия не будет выдавать своих граждан иностранным государствам.

10 апреля 2010 года польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. Самолет разбился возле аэродрома Смоленск-Северный. Все 96 человек погибли. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заключил, что трагедия случилась из-за решения экипажа посадить лайнер при неблагоприятных погодных условиях.

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