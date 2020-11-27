Россия удивилась реакции Польши на запрос относительно дела Качиньского

Россия удивилась реакции Польши на запрос Москвы относительно правовой помощи по делу о крушении самолета Ту-154М, на борту которого был польский президент Лех Качиньский, произошедшем в 2010 году под Смоленском. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

Она подчеркнула, что Москва еще ждет ответа Варшавы на свой запрос. Российская сторона попросила предоставить новые сведения по делу.

Польша возмутилась такому запросу. Замглавы МИД Шимон Шинковский вель Сенк назвал его провокацией и политической игрой.

25 ноября российская сторона запросила Министерство юстиции Польши предоставить сведения, информацию о которых распространили польские СМИ. По данным местных журналистов, погибший президент Польши и его брат Ярослав Качиньский говорили по спутниковой связи во время полета незадолго до крушения самолета. Запись разговора, который затрагивает один из аспектов полета, имеется в материалах уголовного дела, расследуемого в Польше.

Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском произошла в 2010 году. На борту находились высокопоставленные польские чиновники, в том числе президент страны Лех Качиньский с женой. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве. О том, что причиной катастрофы стал взрыв, в Варшаве утверждают с 2016 года.