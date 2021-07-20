Польша обвинила Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира»

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обвинил Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Леха Качиньского. Об этом он заявил в беседе с wPolsce, передает РИА Новости.

По его словам, Москва не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества.

Пшидач отметил, что в настоящее время диалог между Россией и Польшей возможен только на низком уровне. «Здесь нет совершенно никаких предпосылок для политического диалога. Для нас Россия — это очень большой вызов», — сказал он.

Также Пшидач добавил, что Варшава стремится «оказать влияние» на Москву и намерена привлечь для этого союзников из Евросоюза.

В 2010 году бывший президент страны Лех Качиньский и его жена погибли в авиакатастрофе под Смоленском. Самолет Ту-154, в котором находился глава государства, разбился, все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве. С 2016 года в Варшаве утверждают, что причиной катастрофы стал взрыв.