СМИ рассказали о предотвращенном крушении самолета президента Польши

Самолет президента Польши Анджея Дуды едва не потерпел крушение при посадке в городе Люблин на востоке страны. Об этом сообщает информационный портал Wirtualna Polska.

Инцидент произошел в начале июня 2020 года. По информации СМИ, пилоты воздушного судна серьезно нарушили правила безопасности. Отмечается, что незадолго до приземления экипажу сообщили о необходимости изменить направление посадки. Это требование заставило пилотов совершить опасный маневр в ходе снижения. Из-за ряда ошибок в управлении самолет начал резко терять высоту. В итоге катастрофу удалось предотвратить, самолет посадили без повреждений.

Независимый авиационный эксперт Гжегож Брыхчинский (Grzegorz Brychczyński) заявил, что жизнь польского президента была в серьезной опасности. По его словам, пилоты чрезмерно доверились автоматическому оборудованию воздушного судна. Он также отметил, что погода над Люблиным в тот день была ясной.

Дуда мог повторить судьбу своего предшественника на посту польского лидера. В 2010 году бывший президент страны Лех Качиньский и его жена погибли в авиакатастрофе под Смоленском. Самолет Ту-154, в котором находился глава государства, разбился, все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве. С 2016 года в Варшаве утверждают, что причиной катастрофы стал взрыв.