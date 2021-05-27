Суд в Польше отказался арестовывать российского диспетчера

Суд в Польше отказался арестовывать одного из трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М, на котором находился тогдашний президент страны Лех Качиньский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу варшавского суда.

По информации агентства, речь идет о Викторе Рыженко. Заседание по делу было отложено. Суд обосновал свое решение тем, что Россия не выполнила заявку по оказанию юридической помощи подсудимому.

Помимо Рыженко, генпрокуратура Польши требует заочного ареста еще двух смоленских диспетчеров — Павла Плюсина и Николая Краснокутского. Россиян обвиняют в умышленных действиях, которые привели к авиакатастрофе под Смоленском. Сообщалось, что, в случае постановления суда о заочном аресте, польские власти рассчитывают объявить трех диспетчеров в международный розыск и добиться их экстрадиции в Польшу.

Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском произошла в 2010 году. На борту находились высокопоставленные польские чиновники, в том числе Качиньский с женой. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве. О том, что причиной катастрофы стал взрыв, в Варшаве утверждают с 2016 года.