Польская делегация почтила память жертв авиакатастрофы под Смоленском

Делегация из Польши вместе с губернатором Смоленской области Константином Никоновым возложили венки на месте крушения Ту-154М. Об этом сообщает ТАСС.

Участники церемонии возложили цветы к памятному знаку и зажгли свечи, тем самым почтив память 96 жертв авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский заявил, что, если продолжать возвращаться на место трагедии, память о погибших будет достойно почитаться. «Свидетельство тому, что помним об этой трудной истории», — добавил он.

Ранее, в марте, Польша заявила о готовности к диалогу с Россией по сложным историческим вопросам. Краевский призвал Москву отдать обломки самолета, на котором президент Лех Качиньский разбился в 2010 году, и решить вопрос о памятнике жертвам катастрофы.