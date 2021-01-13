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Россия прокомментировала обвинения Польши из-за дела Качиньского

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Фото: Ольга Лисинова / ТАСС

Россия прокомментировала обвинения Польши о бессрочном удержании Москвой обломков разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета президента Леха Качиньского. Об этом рассказал РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

«МИД России и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в России следственных действий, которые проводятся в том числе на основании все новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации», — подчеркнул дипломат.

По его словам, заявление Варшавы о бессрочном удержании российской стороной обломков самолета не имеет под собой оснований. Тяпкин добавил, что Москва также не нарушает международного права.

Польша неоднократно требовала передать ей обломки Ту-154, но они остаются в России, поскольку расследование еще не завершено.

Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском произошла в 2010 году. На борту находились высокопоставленные польские чиновники, в том числе президент страны Лех Качиньский с женой. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве. О том, что причиной катастрофы стал взрыв, в Варшаве утверждают с 2016 года.

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