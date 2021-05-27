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В Польше приступили к рассмотрению дела об аресте смоленских диспетчеров

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Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Суд в Польше приступил к рассмотрению дела о заочном аресте российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М, на котором находился тогдашний президент страны Лех Качиньский. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди фигурантов — диспетчеры Павел Плюснин, Виктор Рыженко и Николай Краснокутский. Генпрокуратура Польши обвиняет россиян в умышленных действиях, которые привели к авиакатастрофе и привели к множеству смертей.

Сообщается, что после постановления суда польские власти рассчитывают объявить трех диспетчеров в международный розыск и добиться их экстрадиции в Польшу.

Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском произошла в 2010 году. На борту находились высокопоставленные польские чиновники, в том числе Качиньский с женой. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве. О том, что причиной катастрофы стал взрыв, в Варшаве утверждают с 2016 года.

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