Польша ликвидировала комиссию по расследованию крушения самолета под Смоленском

МО Польши ликвидировало комиссию по крушению самолета президента под Смоленском

Министерство обороны Польши ликвидировало комиссию по расследованию крушения самолета бывшего президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Об этом заявил новый министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает PAP.

«В ближайшее время будет создана специальная группа для анализа всех аспектов деятельности ликвидированной комиссии», — говорится в заявлении министерства обороны.

Заместитель министра обороны Цезарь Томчик заявил, что ликвидация комиссии означает прекращение бесполезной траты средств на деятельность, не имеющую ничего общего с расследованием катастрофы.