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17:21, 15 декабря 2023Мир

Польша ликвидировала комиссию по расследованию крушения самолета под Смоленском

МО Польши ликвидировало комиссию по крушению самолета президента под Смоленском

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство обороны Польши ликвидировало комиссию по расследованию крушения самолета бывшего президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Об этом заявил новый министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает PAP.

«В ближайшее время будет создана специальная группа для анализа всех аспектов деятельности ликвидированной комиссии», — говорится в заявлении министерства обороны.

Заместитель министра обороны Цезарь Томчик заявил, что ликвидация комиссии означает прекращение бесполезной траты средств на деятельность, не имеющую ничего общего с расследованием катастрофы.

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      Юрий Леонов
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