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19:06, 15 декабря 2023Мир

В Польше заявили о фальсификации экспертизы по авиакатастрофе под Смоленском

Грабец: экспертиза по крушению самолета под Смоленском была фальсифицирована

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Ликвидированная в Польше комиссия по расследованию обстоятельств крушения самолета бывшего президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году занималась фальсификацией докладов экспертов. Об этом заявил журналистам глава канцелярии премьер-министра республики Дональда Туска Ян Грабец, сообщает Polskie Radio.

Комментируя решение Министерства обороны Польши, Грабец обвинил его в подлоге экспертизы американских и европейских специалистов об авиакатастрофе.

«Эта комиссия совершенно точно была поражением во многих измерениях, но прежде всего, если речь идет о престиже Польши, о престиже польского государства», — заявил он. Чиновник также указал на неэффективность выделения средств на работу комиссии.

Ранее министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил о ликвидации комиссии по расследованию крушения самолета бывшего президента. Он также подчеркнул необходимость проанализировать все аспекты ее деятельности.

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      Юрий Леонов
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