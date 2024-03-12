Эрдоган назвал ожидаемую дату визита Путина в Турцию

Эрдоган назвал 31 марта ожидаемой датой визита Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал 31 марта ожидаемой датой визита своего российского коллеги Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем наш диалог с обоими нашими соседями по Черному морю. В минувшую пятницу [8 марта] мы приняли в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского. А после выборов [в Турции] мы примем президента России Владимира Путина», — рассказал турецкий лидер.

7 февраля стало известно, что визит Путина в Турцию, запланированный на 12 февраля, был отложен. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что новые сроки согласовываются.