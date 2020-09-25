Раскрыты обстоятельства смерти дочери заслуженного артиста России Конкина

Младшая дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София захлебнулась в бассейне. Об этом сообщила ее племянница Дарья Конкина, передает StarHit.

Дарья Конкина рассказала, что узнала о произошедшем первой в два часа ночи, получив сообщение от работника фитнес-клуба, который посещала погибшая. «По его словам: Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию. Сразу после этого в 02:13 я написала дяде и родителям», — поведала родственница.

«Днем мне написал дядя, что она в больнице без сознания. Сегодня с утра я узнала, что она захлебнулась в бассейне и умерла», — добавила она.

О смерти Конкиной стало известно 24 сентября. Отмечалось, что она скончалась в реанимации из-за отказа почек. Обстоятельствами смерти дочери известного актера занялись сотрудники полиции.

Владимир Конкин снялся в таких лентах, как «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя». У 69-летнего актера всего трое детей — дочь Софья и сыновья-близнецы Ярослав и Святослав.